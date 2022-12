Lula e Jair Bolsonaro passam o Natal com familiares

Principais nomes da Política brasileira em 2022. Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva se preparam para as festas de final de ano. E, neste final de semana de Natal, os dois terão compromissos parecidos..

De acordo com publicação da Veja, Bolsonaro terá jantar reservado no Palácio do Alvorada, recebendo familiares, sem outros convidados externos. O tradicionamento pronunciamento natalino, em cadeias de rádio e TV, ainda não está confirmado.

Presidente eleito, Lula interrompe os preparatórios para a posse, em Brasília, para aproveitar o Natal em São Paulo. O petista embarcou para a capital paulista, para ficar perto de familiares, e retornará ao Distrito Federal na segunda-feira (26).