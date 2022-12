Bolsonaro assina MP que aumenta salário mínimo para R$ 1.302 em 2023

O presidente Jair Bolsonaro (PL) assinou nesta segunda-feira (12) uma Medida Provisória que aumenta o valor do o salário mínimo para R$ 1.302 a partir de 1º de janeiro de 2023. A medida foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União (DOU) de hoje, e precisa passar pelo Congresso Nacional. As informações são do G1 Brasília.

O valor de R$ 1.302 já estava previsto no projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2023. O texto foi enviado ao Congresso em agosto. O projeto considerava uma inflação de 7,41% em 2022. Com base nessa estimativa, a proposta não previa ganho real para o salário mínimo. Mas a projeção de inflação para este ano reduziu.

Segundo o Palácio do Planalto, o reajuste do salário mínimo para R$ 1.302 considera uma variação da inflação de 5,81%, acrescida de um ganho real de cerca de 1,5%.

"O valor de R$ 1.302 se refere ao salário mínimo nacional. O valor é aplicável a todos os trabalhadores, do setor público e privado, como também para as aposentadorias e pensões", diz o comunicado divulgado pelo Palácio do Planalto.

Atualmente, o piso nacional é de R$ 1.212.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).