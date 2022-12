BPC: veja o que muda com o aumento do salário mínimo em 2023

O Benefício de Prestação Continuada (BPC) é o pagamento mensal de um salário mínimo a idosos com 65 anos ou mais e pessoas com deficiência que tenham renda familiar igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo por pessoa. Para recebê-lo, o cidadão não precisa ter contribuído com o INSS, e por conta disso não tem direito ao 13º salário e não deixa pensão por morte.

De acordo com o Projeto de Orçamento para 2023, desenvolvido pelo governo Bolsonaro, o salário mínimo terá um reajuste de R$ 90 para o próximo ano, corrigindo o valor de acordo com a inflação. Sendo assim, o seu valor deve ser de R$ 1.302.

Enfrentando, o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, prometeu em sua campanha que o reajuste do salário mínimo seria acima da inflação, caso vencesse as eleições em 2022. O reajuste previsto foi citado pelo senador eleito Wellington Dias, que afirmou que o salário mínimo teria um acréscimo de 1,4% acima dos R$1302 já reajustados pela inflação, fazendo o valor chegar a R$ 1.320.

Sendo assim, o novo valor do Benefício de Prestação Continuada pode chegar a R$1320, dependendo de aprovação. Com isso, quase 5 milhões de beneficiários do BPC devem receber o aumento do benefício.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)