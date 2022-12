Ministério da Justiça autoriza uso da Força Nacional durante a posse do presidente Lula

A chamada Operação Posse Presidencial 2023, iniciada na terça-feira (27), contará com a ação da Força Nacional, que deve atuar em apoio à Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante o evento. Foi publicado, no Diário Oficial da União nesta quarta (28), o decreto do Ministério da Justiça e Segurança Pública liberando o uso da Força Nacional até o dia 2 de janeiro.

O caso do empresário paraense George Washington de Oliveira Sousa, preso no último sábado (24) após instalar um artefato explosivo em um caminhão-tanque próximo ao Aeroporto Internacional de Brasília, fez aumentar a preocupação das autoridades em relação a segurança no evento, marcado para o próximo domingo, 1º.

Na terça-feira (27), o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, afirmou que todo o efetivo da Polícia Militar do Distrito Federal será empregado no dia da posse. De acordo com ele, o esquema também contará com policiais civis, que vão atuar infiltrados no meio do público.

Ibaneis esteve reunido com o futuro ministro da Defesa, José Múcio, e o futuro ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, para tratar sobre o assunto. Dino garantiu que o roteiro do evento está mantido. "Todas as pessoas que virão à posse participarão de um evento em paz e retornarão para os seus lares em paz. Não são pequenos grupos terroristas, não serão pequenos grupos extremistas que vão emparedar as instituições da democracia brasileira. Não há espaço para isso no Brasil", declarou.