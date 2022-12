'A posse de Lula será segura e em paz', afirma Flávio Dino, futuro ministro da Justiça

Socioambiental

A UEPA fecha o ano com 11,5 toneladas de resíduos recicláveis recolhidos e doações feitas a várias cooperativas de catadores.



Turismo e patrimônio

O NAEA-UFPA lançou o livro ‘Turismo, Lazer e Patrimônio na Pan-Amazônia’, com estudos do Brasil, Equador, Venezuela e Colômbia.

Flávio Dino (J. Bosco)

"A posse de Lula será segura e em paz",

Flávio Dino, futuro ministro da Justiça, ao reafirmar nesta terça (27) a mobilização das forças públicas do Distrito Federal, “para segurança não só ao presidente da República”, na posse do novo presidente eleito, no domingo (1).

MINISTÉRIO

INDICAÇÃO

Em Brasília já é dado como certo que o MDB terá pelo menos três ministérios no governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Além dos nomes de Renan Filho para o Turismo e de Simone Tebet para o planejamento, na noite de ontem, após reunião com o presidente Lula, da qual participou o governador do Pará, Helder Barbalho, o nome de Jader Filho, irmão do governador e presidente do MDB estadual, também foi dado como indicação certa. Diferentemente do que vinha se especulando, a pasta não seria a das Comunicações, e sim a do Ministério das Cidades.

CARNAVAL

DIFICULDADES

O dia 30 de dezembro é a data limite para que a Fundação Cultural do Município de Belém (Fumbel) receba pedidos de subvenções, pelas escolas de samba de Belém, para o Carnaval 2023. Até o momento, quase todas as agremiações seguem resistentes a participarem dos desfiles de carnaval do ano que vem. Alegam que os valores baixos e o anúncio tardio da subvenção dificultaram a preparação das escolas para a folia oficial.



DESISTÊNCIAS

Semana passada, seis escolas protocolaram ofício ao presidente da Fumbel, Michel Pinho, falando das dificuldades financeiras. As escolas “Rancho Não Posso me Amofiná”, “Império de Samba Quem São Eles”, “Escola de Samba da Matinha”, “Associação Carnavalesca Xodó da Nega”, Associação Os Colibris” e “Acadêmicos de Samba da Pedreira” disseram que não participariam dos desfiles de 2023. Dessas, somente o Rancho Não Posso Me Amofiná voltou atrás. Em comunicado, o presidente da escola, Jackson Santarém diz que, em conversas com os segmentos da escola, a agremiação resolveu participar do desfile em respeito aos membros, que iniciaram há dois anos o trabalho para os desfiles. Mas o comunicado reitera que a agremiação continua em protesto pelo baixo valor da subvenção.

SAÚDE

SUBSTITUIÇÃO

O gestor de saúde Pedro Ribeiro Anaisse será o novo secretário municipal de saúde de Belém. A nomeação deve sair até amanhã, mas Anaisse já se reuniu ontem com diretores da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma). Ele deverá substituir o médico Maurício Bezerra, que deixa o cargo em meio a uma crise na saúde municipal, que inclui greve de médicos nos prontos-socorros. Anaisse, que nos últimos anos atuou em diversas organizações sociais de gestão em saúde e chegou a dirigir o Hospital Regional Público do Araguaia, não é um estreante no cargo. Ele foi um dos seis secretários de saúde que atuaram nas gestões passadas de Edmilson Rodrigues.

COBERTURA

AUDIÊNCIA

O Grupo Liberal terminou a Copa do Mundo do Catar com o recorde de audiência em todo o Brasil, obtido pela TV Liberal, nas transmissões dos jogos da seleção brasileira. O Grupo também foi o único da região Norte do Brasil a manter uma equipe no Catar produzindo material da cobertura do evento para multiplataformas, com mais de 500 conteúdos veiculados na TV e Rádio Liberal, e mais de 20 milhões de alcances na cobertura online do portal e das redes sociais do Grupo, além dos jornais O Liberal e Amazônia, com mais de 6 milhões de impressões em OLiberal.com.



VÍDEO

Os resultados posicionam o Grupo Liberal como a maior audiência do Norte do País também nas coberturas internacionais. Os leitores também podem conferir todos esses números em vídeo institucional em nossas multiplataformas. Para acessá-lo, basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code ao lado, e acompanhar de perto todo esse bom desempenho.

DESPEDIDA

RECONHECIMENTO

Belém perdeu ontem o jornalista e publicitário Anselmo Rodrigues Gama, reconhecido profissionalmente como diretor e fundador da agência Fax Comunicação, criada por ele na década de 1990. O publicitário seguia o lema de que a comunicação com o mercado precisava, com criatividade, produzir também transformações para um mundo melhor. Vários amigos passaram pelo velório de Anselmo Gama, que foi conduzido à tarde para um crematório em Marituba. A Prefeitura de Belém e amigos divulgaram notas solidarizando-se com parentes, colaboradores e amigos do publicitário.

Em Poucas Linhas

► No Aeroporto Internacional de Val-de-Cans, ecoam cada dia mais fortes as reclamações dos usuários em relação ao estacionamento da frente, mal conservado e com a maioria das vagas sem a cobertura das lonas, que estão antigas e deterioradas. Mas, paga-se caro pelo abandono dessas coberturas. A hora no estacionamento custa R$ 10, sendo R$ 17 por duas horas e, a partir disso, R$ 2 a cada hora.

► Para o turista que visita Belém pela primeira vez, boa impressão é que não levará da cidade, que ainda tem o agravante da eterna lagoa que se forma na pista da avenida Júlio César, na direção do centro, ainda nas proximidades do aeroporto, diante de qualquer chuva que caia na cidade, como tem ocorrido nos últimos dias.

► A Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (Fapespa) fecha 2022 com balanço de mais de 1,5 mil bolsas concedidas em 104 projeto de pesquisas e eventos científicos apoiados. A fundação também lançou 150 produtos de alta relevância para a pesquisa, bioeconomia e a elaboração de estudos para geração de indicadores indispensáveis à tomada de decisão de gestores e do controle social, com investimentos de mais de R$ 26 milhões no ano.

► A Universidade do Estado do Pará (Uepa) suspendeu, ontem, o edital que havia sido publicado tratando de vagas remanescentes do programa “Forma Pará”. A instituição justificou a suspensão para readequar o edital, que será publicado novamente, após as tratativas internas de alterações.

► Belém e Barcarena estão entre as cidades atendidas no programa “Verde & White”, da White Martins, que retoma as atividades na difusão da conscientização ambiental, com ações junto a escolas públicas. O programa leva estudantes e professores a áreas preservadas, recuperadas ou degradadas, para conhecerem de perto a importância da contribuição de toda a sociedade para a preservação do meio ambiente.