Irmão do governador do Pará, Jader Filho será o ministro das Cidades do Governo Lula

Irmão do governador Helder Barbalho e filho caçula do senador Jader Barbalho, Jader Filho - que integra a Equipe de Transição do novo governo - foi escolhido pelo presidente Luis Inácio Lula da Silva, como o titular do Ministério das Cidades, nesta terça-feira (27). A informação foi confirmada pela emdebista Ursula Vidal.

"Uma pasta estratégica no combate às desigualdades sociais, com a missão de transformar as cidades em espaços mais humanizados e ampliar o acesso da população à moradia, saneamento e transporte", escreveu Ursula no Instagram. Veja a publicação:

