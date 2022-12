Presidente do TCU elogia indicação de Tebet para assumir Planejamento

O presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), Bruno Dantas, aprovou a indicação da senadora Simone Tebet (MDB) para o Ministério do Planejamento do governo Lula. Por meio das redes sociais, o ministro afirmou que Tebet terá o apoio do TCU.

“Simone Tebet no Ministério Planejamento é o nome certo, no lugar certo, na hora certa. Ela poderá contar com o TCU para estruturar um programa robusto de avaliação periódica de políticas públicas, em busca de eficiência. Temos defendido isso há anos”, disse Dantas.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)