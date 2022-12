Cotadas para assumir ministérios, Tebet e Marina estão fora da lista anunciada por Lula nesta quinta

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou, nesta quinta-feira (22), mais 16 ministros do próximo governo. Porém, a ausência de alguns nomes fortes que, desde outubro, vêm sendo cogitados para o 1º escalão da futura gestão federal não passou despercebido. Entre eles estão duas mulheres: a deputada federal eleita Marina Silva (Rede-SP) e a senadora Simone Tebet (MDB), que se despede do Senado após oito anos de mandato.

A ex-ministra Marina Silva (Rede-SP) é cotada para voltar ao Ministério do Meio Ambiente, pasta que já comandou nos primeiros governos do próprio Lula.

Após ficar em terceiro lugar na corrida presidencial de 2022 e, no segundo turno, declarar apoio ao petista, Tebet foi cogitada para a mesma pasta, mas teria recusado por não querer disputar o cargo com outra mulher, de acordo com o G1 Nacional.

O desejo da emedebista seria assumir algum órgão ligado a programas sociais. Por isso, ela foi cotada para ser a titular do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), responsável pelo Bolsa Família e outros programas assistenciais. Mas o cargo de ministro desta pasta acabou indo para o senador eleito Wellington Dias (PT-PI), anunciado por Lula nesta quinta.

O nome da emedebista também foi ventilado para o Ministério da Agricultura.

Segundo Lula, a formação do seu Ministério será concluída no início da próxima semana. Ele afirmou que deve divulgar mais 13 nomes até terça-feira (27).