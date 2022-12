Vice-presidente eleito, Alckmin é anunciado por Lula para Ministério da Indústria e Comércio

O vice-presidente eleito e ex-governador de São Paulo por quatro mandatos, Geraldo Alckmin (PSB), foi anunciado pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva como próximo minitro da Indústria e Comércio. A escolha foi confirmada pelo presidente durante pronunciamento, na manhã desta quinta-feira (22). Alckmin, que também já foi deputado federal e prefeito de Pindamonhangaba, coordenou a equipe de transição do próximo governo.

"Ele (Alckmin), todo santo dia que me encontrava, falava: “presidente, me dê trabalho”. Aí fiquei pensando “se eu não der trabalho para esse cara, ele vai me dar dor de cabeça”", brincou Lula, ao fazer o anúncio. "Então, ele terá muito trabalho e tenho certeza que terá imenso sucesso. Tenho certeza que o Alckmin, com a capacidade de articulação política, com o respeito que ele tem aos empresários brasileiros, será um extraordinário ministro da Indústria e Comércio".