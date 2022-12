Lula divulga 16 novos ministros; primeiras mulheres são anunciadas no 1º escalão do próximo governo

Durante uma coletiva de imprensa realizada na manhã desta quinta-feira (22), no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) em Brasília, onde atua a equipe de transição, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou novos nomes de ministros do futuro governo. Na lista, estão as primeiras mulheres escolhidas para fazer parte da Esplanada na próxima gestão.

VEJA MAIS

Os nomes anunciados foram:

Alexandre Padilha: Relações Institucionais

Márcio Macedo: Ministro chefe da Secretaria Geral da Presidência da República

Jorge Messias: AGU

Nísia Trindade: Saúde

Camilo Santana: Educação

Esther Dweck: Gestão

Márcio França: Portos e Aeroportos

Luciana Santos: Ciência e Tecnologia

Cida Gonçalves: Mulher

Wellington Dias: Desenvolvimento Social

Anielle Franco: Igualdade Racial

Margareth Menezes: Cultura

Luiz Marinho: Trabalho

Silvio Almeida: Direitos Humanos

Geraldo Alckmin: Desenvolvimento, Indústria e Comércio

Vinícius Marques Carvalho: Controladoria Geral

Reveja:

A maioria dos nomes já vinha sendo cogitados no meio político. No caso de Margareth, por exemplo, a própria cantora informou que havia aceitado o convite para ser ministra, mas o nome só foi confirmado oficialmente pelo presidente hoje.

Com esse anúncio, faltam os nomes de outros 13 futuros ministros. Segundo Lula, esses nomes serão divulgados até o início da próxima semana. "Eu e a Gleisi (Gleisi Hoffmann, presidente do PT) vamos começar a trabalhar (nos nomes) depois do almoço. Segunda ou terça-feira devemos terminar de anunciar o ministério", afirmou.

De acordo com o governador da Bahia e futuro ministro da Casa Civil, Rui Costa, o próximo governo terá 37 ministérios.

VEJA MAIS

Além de Rui Costa, outros quatro ministros já haviam sido confirmados: Fernando Haddad (Fazenda); Flávio Dino (Justiça); José Múcio Monteiro (Defesa); e Mauro Vieira (Relações Exteriores).