Margareth Menezes sobre convite para assumir Ministério da Cultura: 'Aceitei a missão'

Nesta terça-feira (13), a cantora Margareth Menezes afirmou que aceitou o convite do presidente eleito Lula (PT) para assumir o Ministério da Cultura a partir de 2023. As informações são do G1 Brasília.

A artista informou a decisão durante entrevista coletiva no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) em Brasília, onde atua a equipe de transição de governo.

Mais cedo, nesta terça, a cantora se encontrou com Lula no hotel onde o presidente eleito está hospedado na capital federal. "Foi uma conversa [com Lula] muito animadora para a gente que é da área da cultura. Nós conversamos e eu aceitei a missão. Recebo isso como uma missão mesmo. Foi uma surpresa para mim também", declarou a artista.

De acordo com a cantora, ela fará “uma força-tarefa para levantar o Ministério da Cultura”. "Agora é isso: a gente vai juntar todo mundo, a gente ouvir todo mundo, a gente vai levantar primeiro o Ministério e fazer a Cultura do Brasil no lugar que ela sempre merece de reconhecimento, que sempre foi reconhecida no mundo inteiro todas as áreas da cultura. As culturas populares, a gente vai reascender o caminho que foi criado", declarou.

O Ministério da Cultura foi extinto pelo governo Jair Bolsonaro e transformado em uma secretaria vinculada ao Ministério do Turismo. Durante a campanha, Lula disse que, se eleito, iria recriar o Ministério da Cultura.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).