Pelo menos 5 ministros de Lula devem ser conhecidos nesta sexta-feira, diz site

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) dará entrevista para jornalistas às 10h15 desta sexta-feira (9) e a expectativa é de que, durante a coletiva, ele divulgue parte dos nomes que estarão à frente dos ministérios no próximo Governo. Presidente Nacional do PT, Gleisi Hoffmann confirmou que Lula pretende antecipar o anúncio dos próximos ministros. As informações são do portal Poder 360.

Lula chegou a afirmar que os nomes só seriam anunciados a partir do dia 12 de dezembro, data da diplomação dele pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). No entanto, Gleisi afirma que ele resolve acabar com a “especulação”. Por isso, vai antecipar alguns anúncios.

“Ele acha que tem muita especulação, muita coisa. Então, aquilo que ele já tem certeza, ele está querendo divulgar amanhã", declarou Gleisi, na quinta-feira (8).

A expectativa é de que ele confirme Fernando Haddad para o Ministério da Fazenda, que será recriado, e José Múcio Monteiro para o Ministério da Defesa. Outros nomes cogitados são os de Flávio Dino (para o Ministério da Justiça e Segurança Pública); Rui Costa (Casa Civil), embaixador Mauro Vieira (Itamaraty), Izolda Cela (Ministério da Educação) e Nísia Trindade (Ministério da Saúde).