Itamaraty: Líderes da Alemanha, Espanha e outros países confirmam presença na posse de Lula

Chefes de Estado de vários países já confirmaram presença na cerimônia oficial de posse do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no dia 1º de janeiro, um domingo, em Brasília. De acordo com o embaixador Fernando Luis Lemos Igreja, responsável do Itamaraty pelo evento, os convites foram feitos aos líderes das nações com quem o Brasil mantém relações diplomáticas na última segunda-feira (5). As informações são do G1 Nacional.

Confirmaram presença os chefes de estado dos seguintes países:

Alemanha

Angola

Argentina

Bolívia

Cabo Verde

Chile

Colômbia

Costa Rica

Espanha

Guiné-Bissau

Portugal

Timor Leste

Fernando Igreja informou que não foi possível convidar o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, por meio do Itamaraty, porque o governo de Jair Bolsonaro (PL) suspendeu relações com o líder venezuelano. "Os convites foram feitos para quem o Brasil mantém relações diplomáticas. O atual governo suspendeu relações com Nicolás Maduro, então, não foi possível enviar o convite dessa forma. O convite [ao venezuelano] está sendo tratado pela equipe de transição", declarou o embaixador, durante entrevista coletiva para falar sobre a cerimônia.

Segundo ele, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, também já foi oficialmente convidado.

Quanto ao ex-presidente norte-americano Barack Obama, Igreja informou que o convite não foi enviado oficialmente, mas se personalidades como ele optarem por comparecer isso será tratado pela equipe. A futura primeira-dama, Janja da Silva, que cuida da organização do evento e também participou da entrevista, afirmou que Lula tem "relacionamento" com ex-chefes de estado e ex-presidentes. "Eles estão entrando em contato com a gente, se manifestando, e deveremos ter a confirmação nessa semana", afirmou.

Festa da posse com shows

Janja antecipou alguns detalhes da festa da posse. Além da cerimônia oficial, estão sendo preparados shows de diversos artistas e mais de 20 atrações já estão confirmadas no evento, que será dividido em dois palcos e se chamará Festival do Futuro.

Segundo a futura primeira-dama, cerca de 300 mil pessoas são aguardadas pela equipe do governo eleito. Questionada sobre a segurança, Janja afirmou que a principal preocupação do governo eleito é que o povo, considerado o "protagonista do evento", possa aproveitar com tranquilidade.

Ela informou que todas as forças de segurança estão envolvidas nesse trabalho: a Polícia Militar do Distrito Federal, a Polícia Federal e demais órgãos que atuam na segurança pública.

“Estamos trabalhando em conjunto para que tudo transcorra da maneira mais tranquila possível, não estamos prevendo nenhum problema”, acrescentou.

Até o momento, a previsão é que o presidente eleito faça o trajeto na Esplanada dos Ministérios em carro aberto.

“Se o Rolls Royce [presidencial] estiver em condições, pois ouvi falar que talvez tenha sido danificado na última posse. Danificado o banco. Vamos ver isso”, afirmou.

Faixa presidencial

Sobre a transmissão de faixa presidencial, Janja declarou que ainda está indefinido se o presidente Jair Bolsonaro (PL) participará do evento.

"A cerimônia institucional tem um protocolo, que diz que o presidente que está deixando [o governo] passaria a faixa. Se isso acontecer, seguiremos o protocolo. Se não, vamos pensar. Não tem a confirmação. Vão ter que perguntar ao presidente que está em exercício se ele irá passar a faixa, e se seguiremos o protocolo", disse a esposa de Lula.