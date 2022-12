PEC da Transição: relatório propõe Bolsa Família fora do teto por 2 anos e fixa valor em R$ 198 bi

O senador Alexandre Silviera entregou, nesta terça-feira (6), à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado Federal o relatório da chamada PEC da Transição, proposta de emenda à Constituição que define regras aplicáveis à Lei Orçamentária de 2023 para a transição da Presidência da República. No texto apresentado, o relator sugere que o Auxílio Brasil fique fora do teto de gastos por dois anos, período menor do que os quatro anos sugerido pela equipe do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, e fixa o valor adicional em R$ 198 bilhões.

O objetivo da PEC é garantir recursos para bancar o programa social Auxílio Brasil – que voltará a se chamar Bolsa Família - no valor de R$ 600 em 2023.

Se aprovado na Comissão, o texto vai para votação no plenário do Senado na quarta-feira (7).