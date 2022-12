Flávio Dino é confirmado no Ministério de Justiça e Segurança Pública e anuncia nome pra PF

Confirmado na manhã desta sexta-feira (9), pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva como ministro da Justiça e Segurança Pública do próximo governo, o ex-governador do Maranhão e Senador eleito Flávio Dino revelou o nome indicado para a direção geral da Polícia Federal. Ele contou que levou ao presidente Lula o nome do delegado Andrei Rodrigues.

“Levamos em conta a necessidade de restauração da plena autoridade e legalidade das polícias, também a experiência profissional comprovada, inclusive na Amazônia brasileira. O delegado participou do diálogo com os estados e municípios na medida que foi secretário extraordinário de grandes eventos. Participou da preparação da copa e das Olimpíadas”, declarou Dino, durante entrevista coletiva.

Ao lado de Lula, o futuro ministro afirmou que o presidente eleito autorizou que prosseguisse com a indicação do delegado Andrei Rodrigues para a PF.