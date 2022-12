Irmã de Marielle, Anielle Franco é confirmada no Ministério da Igualdade Racial

A jornalista Anielle Franco vai comandar o Ministério da Igualdade Social. O núncio foi feito pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na manhã desta quinta-feira (22). Irmã de Marielle, vereadora do Rio de Janeiro assassinada em 14 de março de 2018, Anielle é diretora do Instituto que leva o nome da parlamentar vítima do atentado.

Ela é graduada em Inglês e Literaturas pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e em Jornalismo pela universidade estadual da Carolina do Norte.