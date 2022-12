Lula apresenta resultados dos Grupos de Transição e deve anunciar novos ministros

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) faz pronunciamento para esta quinta-feira (22) para apresentar os resultados dos Grupos de Trabalho da Transição sobre a situação atual país. “Agradeço a dedicação dos especialistas. Sabemos que o desafio pela frente é grande, mas vamos trabalhar juntos para reconstruir o país”, escreveu o petista, em suas redes sociais.

Na ocasião, ele também deve anunciar novos nomes de futuros ministros. A expectativa é de que sejam confirmadas as primeiras mulheres que farão parte do primeiro escalão do próximo governo.

Até agora, cinco ministros do futuro governo já foram confirmados: Fernando Haddad (Fazenda); Flávio Dino (Justiça); José Múcio Monteiro (Defesa); Mauro Vieira (Relações Exteriores) e Rui Costa (Casa Civil)