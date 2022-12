Lula confirma Fernando Haddad no Ministério da Fazenda

Durante entrevista coletiva no final da manhã desta sexta-feira (9), o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) confirmou o nome do ex-ministro e ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, para o Ministério da Fazenda. A pasta será criada a partir do desmembramento do atual Ministério da Economia – que dará origem ainda às pastas de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) e de Planejamento, Orçamento e Gestão.

VEJA MAIS

Um dos nomes de confiança do presidente eleito, Haddad já vinha sendo cogitado para o cargo. Ele disputou a Presidência da República em 2018, após Lula ser declarado impedido de concorrer, mas perdeu as eleições no segundo turno, para o presidente Jair Bolsonaro.

Nas eleições deste ano, disputou o governo de São Paulo, mas saiu derrotado, também no segundo turno, por Tarcísio de Freitas (Republicanos).