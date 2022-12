Flávio Dino desiste de Edmar Camata e anuncia Antônio Fernando Oliveira para o comando da PRF

O futuro ministro da Justiça, Flávio Dino (PSB), anunciou o policial rodoviário federal Antônio Fernando Oliveira para assumir a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um dia depois de ter anunciado o nome de Edmar Moreira Camata para o cargo de diretor-geral do órgão. As informações são da do G1 nacional.

Flávio Dino fez os anúncios nesta quarta-feira (21), em entrevista coletiva no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), sede do governo de transição. O nome de Camata para o comando da PRF havia sido anunciado nesta terça (20) no mesmo local.

Postagens a favor da Lava Jato

O futuro ministro explicou que o recuo se deu após polêmicas que surgiram devido a postagens de Camata em suas redes sociais. Na época da Lava Jato, o policial publicou conteúdos em apoio à operação e a prisão do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva.

"Em relação a posições dele pretéritas sobre Lava Jato, Sérgio Moro, Dallagnol, sim, claro [que houve pesquisa], mas volto a dizer, não é um critério, mas aí a questão é que houve uma postagem particular e outras, enfim, realmente não é um julgamento sobre o que ele achava em 2017 e 2018, porque realmente não é um critério, a meu ver, determinante, mas em face da polêmica, é claro, que ele no futuro não reuniria condições para se dedicar como nós gostaríamos", disse Dino nesta quarta-feira (22).