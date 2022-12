Futuro ministro da Justiça, Flávio Dino escolhe chefe da PRF

O futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, escolheu o secretário de Transparência do Espírito Santo, o policial rodoviário Edmar Camata, para ser o diretor da Polícia Rodoviária Federal. No anúncio de hoje, foram divulgados outros nomes que farão parte da equipe dentro do ministério da Justiça. Com informações do Uol.

Entre os escolhidos estão: Augusto Botelho, advogado criminalista e candidato a deputado federal derrotado, será secretário Nacional de Justiça; e Ricardo Saadi, delegado, irá comandar a Diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado da Polícia Federal (Dicor).

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política)