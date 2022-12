Ministros Lula: saiba quem são os escolhidos para comandar as pastas do governo federal

Nesta quinta-feira (22), novos nomes foram anunciados pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva para ocupar os Ministérios. Um dos destaques do dia foi a ativista e pesquisadora Aparecida Gonçalves, atuante no enfrentamento à violência contra as mulheres nos governos de Lula e Dilma Roussef (PT). Além de Cida, o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB), ficará com o Ministério da Indústria e Comércio, sendo um dos principais polos econômicos.

O repasse dos nomes dos gestores que vão administrar as 37 pastas - a serem governadas a partir do dia 1º de janeiro de 2023 - aconteceu no Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília (DF). Ao todo, já é de conhecimento público o nome de 16 governantes.

