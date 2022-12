Fábio Faria é exonerado do Ministério das Comunicações

O ministro das Comunicações Fábio Faria foi exonerado do cargo pelo presidente Jair Bolsonaro (PL). Deputado federal eleito em 2018, ele comandava a pasta das Comunicações desde desde junho de 2020, por isso, não ocupava a cadeira no legislativo.

Faria desistiu da candidatura ao Senado em fevereiro deste ano e permaneceu na função de ministro. Um mês depois, em março, trocou de partido - era filiado ao PSD desde 2011 - e oficializou filiação ao Progressistas (PP).

A exoneração do Ministério das Comunicações ocorreu a pedido do próprio Faria, conforme documento publicado no Diário Oficial da União desta quarta-feira (21). Ele ainda não se manifestou sobre a decisão. O presidente Jair Bolsonaro não nomeou um substituto.