Presidente da Funai é exonerado junto a outros nomes do governo Bolsonaro

Foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira (29), a portaria com a sua exoneração de Marcelo Augusto Xavier da Silva do cargo de presidente da Fundação Nacional do Índio (Funai). As informações são do portal Uol.

Marcelo Xavier assumiu o comando da Funai em julho de 2019. Ele substituiu o general Franklimberg Ribeiro de Freitas, que deixou o cargo em junho do mesmo ano.

Outras exonerações

O ministro-chefe da Casa Civil de Jair Bolsonaro (PL), Ciro Nogueira, assinou mais exonerações nesta quinta-feira (29). Entre elas, estão as demissões de:

Luana de Lima Machado, secretária nacional da Juventude do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos;

Marcos Aurélio Venancio, diretor de Pesquisa, Avaliação e Monitoramento da Biodiversidade do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBIO);

Marcus Henrique Morais Paranaguá, secretário de Clima e Relações Internacionais do Ministério do Meio Ambiente.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).