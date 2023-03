'Tem eu. Não esqueçam de mim, sou boa', afirma Damares Alves sobre alternativas da direita para 2026

Educação em análise

O MEC informou ontem que 605 cursos de graduação do país avaliados em 2021 têm qualidade considerada insatisfatória.



Pressão sobre inquilinos

Os preços médios do aluguel no Brasil dispararam. O Índice FipeZap aponta para alta de 17,05% nos valores das locações.

Charge Damares (J.Bosco)

"Tem eu. Não esqueçam de mim, sou boa”

DAMARES ALVES, (Republicanos), sobre as alternativas da direita para 2026. A senadora se coloca como opção para o próximo pleito caso o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) seja considerado inelegível.

MARCHA

COBRANÇAS



Aberta ontem, a 24ª Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios teve a presença do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, que reconheceu os desafios que as prefeituras terão frente ao grande número de obras federais paradas, entre outras dificuldades. Do Pará, que levou um número recorde de prefeitos ao evento organizado pela Confederação Nacional de Municípios (CNM), a fala é praticamente a mesma dos demais prefeitos das regiões Norte e Nordeste, que é a cobrança por mais repasses em dinheiro, principalmente pelo aumento do Fundo de Participação dos Municípios (FPM). Dos 144 municípios paraenses, 118 estão participando da chamada Marcha dos Prefeitos.



EXPECTATIVAS



A expectativa para hoje, segundo dia do evento, é a presença do presidente da Câmara, deputado Arthur Lira (PP-AL), e de Rodrigo Pacheco (PSD-MG), presidente do Senado, para um intenso debate com o Poder Legislativo. Já para amanhã, uma movimentação nos bastidores está preocupando a CNM com um possível esvaziamento do último dia da marcha, com a presença confirmada da chegada a Brasília do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). É que muitos prefeitos bolsonaristas, entre eles alguns do Pará, estão querendo aderir ao movimento que vai ao aeroporto receber Bolsonaro. Por outro lado, as lideranças das associações de municípios tentam desmobilizar esses prefeitos, sob o argumento de que, quem for, vai acabar se “queimando” com o atual governo federal. A conferir, amanhã.

DEPUTADOS

LICENÇAS



Aliás, o evento da CNM não levou só prefeitos à capital federal, mas se refletiu em muitas ausências também na Assembleia Legislativa do Pará (Alepa), situação que causou incômodo a outros membros do parlamento, já que esta semana vários deputados estaduais apresentaram pedido de licença das sessões para participar da Marcha a Brasília.



PONTE AÉREA



Ontem, durante a leitura dos requerimentos em plenário, o deputado Carlos Bordalo (PT) pediu uma reunião com a mesa diretora da Casa para discutir a concessão de licenças aos deputados. Para o petista, “não é justo” que alguns deputados estejam em Brasília participando do evento, enquanto outros cumprem suas obrigações como deputados estaduais, presentes às sessões da Alepa. “Há uma ponte aérea para Brasília que está me incomodando”, declarou Bordalo. No momento da reclamação, apenas 28 dos 41 parlamentares da Alepa estavam presentes no plenário da Casa.

COMITIVA

PRESIDENCIAL



Parte da comitiva de empresários que vai acompanhar a visita oficial do presidente Lula à China já partiu em viagem no último dia 21, antes do adiamento da viagem de Lula por conta de uma pneumonia. Entre os empresários da comitiva está um paraense, Lincoln Bueno, que trabalha no ramo de carne e alimentos no sudeste do Pará. Ele diz que a comitiva já chegaria antes do presidente para adiantar os trabalhos técnicos de diálogo sobre a reabertura do mercado chinês para a carne brasileira, e a mudança na agenda deu um pouco mais de tempo para isso, já que é necessário discutir também a mudança dos protocolos Brasil/China, a fim de torná-los mais simples e eficientes.



EXPORTAÇÕES



A expectativa da comitiva é que o presidente Lula consiga fortalecer as exportações de carne bovina, em especial a paraense, para o mercado chinês. Obter essa abertura é fundamental ao Pará, que hoje tem o segundo maior rebanho bovino do país, e necessita muito de bons mercados consumidores, assim como o mercado chinês, que tem mais de 300 milhões de habitantes, exigentes em qualidade, mas que pagam bons preços, tanto pela carne quanto pela soja.

MULHERES

DEBATE



Será realizada hoje, a partir das 9h, na Câmara Municipal de Belém, sessão especial pelo Dia Internacional contra a Violência Política de Gênero. A sessão foi resultado de uma proposta apresentada pelo mandato coletivo, o primeiro em uma Câmara do Norte do Brasil. Como o nome sugere, esse tipo de mandato é ocupado por um grupo. No caso da Câmara de Belém, a cadeira que pertence ao PSOL tem como co-vereadoras a assistente social Gizelle Freitas, a cientista social Kamilla Sastre e a líder comunitária Fafá Guilherme.

Em Poucas Linhas

► Os deputados Toni Cunha (PSC) e Rogério Barra (PL), que fazem oposição na Assembleia Legislativa do Pará (Alepa), reclamaram da aprovação da Secretaria de Estado dos Povos Indígenas do Pará (Sepi). Mas, para surpresa geral, os dois, que são assumidamente bolsonaristas, defenderam que a nova pasta recebesse o nome de Secretaria de Estado dos Povos Originários, para incluir ações voltadas aos quilombolas e ribeirinhos.

► Anunciadas na noite da última segunda-feira, pelo prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, as mudanças na gestão municipal já têm em vista 2025, ano da 30ª Conferência Mundial do Clima que, tudo indica, terá sede em Belém. O engenheiro agrônomo Sérgio Brazão, que deixou a Secretaria de Meio Ambiente (Semma), vai ocupar um cargo de assessor especial para a organização da Conferência. Já a delegada Christiane Ferreira da Silva, que assumiu a Semma, também foi apresentada como responsável pela preparação da cidade para o evento.

► A Associação Brasileira de Recursos Humanos no Pará (ABRH-PA) promove, amanhã, o 4º Fórum de Liderança Feminina. O evento ainda é parte das comemorações pelo Mês da Mulher.

► O governador Helder Barbalho assinou ontem ordens de serviço para construção do novo estacionamento e reconstrução e pavimentação da malha viária que dá acesso às Centrais de Abastecimento do Pará (Ceasa).

► A deputada federal paraense Dilvanda Faro (PT) foi eleita a primeira vice-presidente da Comissão da Amazônia e Povos Originários, que tem como presidente a deputada Célia Xakriabá (PSOL-MG). O colegiado, surgido a partir do desmembramento da Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional, tem como missões discutir e votar propostas relativas ao desenvolvimento da região amazônica, além de assuntos indígenas, como o regime das terras tradicionalmente ocupadas por esses povos.