Seleção Brasileira feminina vai ser convocada para Copa do Mundo no dia 27 de junho

Já existe data para a torcida conhecer as 23 jogadoras que irão representar o Brasil na Copa do Mundo Feminina 2023, que vai ser realizada na Austrália e Nova Zelândia. Será no dia 27 de junho que a técnica Pia Sundhage vai divulgar a lista com as representantes da Seleção Brasileira.

Além do Mundial, as mesmas jogadoras também vão disputar o amistoso de despedida da Seleção contra o Chile, no dia 2 de julho, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF). Após a partida, a delegação embarca para Brisbane, na Austrália, para fazer a preparação final para a competição, que começa no dia 20 de julho.

No Grupo F, o Brasil estreia contra o Panamá, no dia 24 de julho, em Adelaide. Na segunda rodada, em 29 de julho, encara a França, em Brisbane; e na terceira rodada, em 2 de agosto, joga contra a Jamaica, em Melbourne. Todos os jogos serão na Austrália.