Copa do Mundo Feminina: Pia Sundhage divulga as jogadoras convocadas para a Seleção Brasileira; veja

Estão definidas as 26 jogadoras que irão representar o Brasil na Copa do Mundo Feminina 2023, que vai ser realizada na Austrália e Nova Zelândia. A técnica Pia Sundhage divulgou na tarde desta terça-feira (27) a lista com as jogadoras que já tem partida marcada para o dia 2 de julho, contra o Chile.

O anúncio foi feito diretamente da sede da CBF, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, com destaque para o maior número de mulheres na delegação feminina, além de ser o primeiro Mundial com a Seleção comandada por uma mulher.

Jogadoras viajarão de avião fretado para diminuir o efeito do jet lag, além de cuidados médicos especiais com ginecologistas à disposição.



A ausência mais sentida foi a da atacante Cristiane, que ficou mais uma vez de fora da lista da técnica sueca. Ela, que foi artilheira no último Mundial, não é chamada para jogar com a Seleção desde as Olimpíadas de Tóquio, em 2021.

Confira a lista completa das jogadoras convocadas para a Seleção:

Goleiras:

Letícia Izidoro (Corinthians)

Bárbara (Flamengo)

Camila Rodrigues (Santos)

Zagueiras:

Antonia (Levante)

Bruninha (Gotham FC)

Kathellen (Real Madrid)

Lauren (Madrid CFF)

Monica Hickman (Madrid CFF)

Rafaelle (Arsenal)

Tamires (Corinthians)

Meio-campistas:

Duda Sampaio (Corinthians)

Luana (Corinthians)

Kerolin (North Carolina Courage)

Ary Borges (Racing Louisville)

Adriana (Orlando Pride)

Ana Vitória (Benfica)

Atacantes:

Nycole (Benfica)

Andressa Alves (Roma)

Marta (Orlando Pride)

Debinha (Kansas City Current)

Geyse (Barcelona)

Bia Zaneratto (Palmeiras)

Suplentes:

Tainara

Aline Gomes

Angelina