Técnica do Brasil convoca Seleção para a Copa do Mundo Feminina nesta terça-feira (27); confira

A técnica da Seleção, Pia Sundhage, anuncia nesta terça-feira (26), a partir das 16h, a lista de jogadores que vão defender o Brasil na Copa do Mundo Feminina. No evento, que será realizado na sede da CBF, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, a comandante vai divulgar uma lista com 23 atletas e mais três suplentes que vão representar a Canarinha no Mundial da Austrália e Nova Zelândia.

A Seleção já tem uma base de jogadoras que devem formar o elenco brasileiro na Copa do Mundo. Desde o início do mês, 12 jogadores treinam, sob os olhares de Pia, na Granja Comary, em Teresópolis, centro de treinamentos oficial do Brasil. Essas atletas, inclusive, são as mais cotadas para ocuparem vagas na lista final.

Participam desses treinamentos as defensoras Tainara (Bayern de Munique-ALE), Kathellen (Real Madrid-ESP), Rafaelle, Antonia (Levante UD-ESP), Mônica (Madrid CFF-ESP) e Lauren; as meias Ana Vitória, Angelina (OL Reign-EUA) e Andressa Alves; e as atacantes Gabi Nunes, Nycole (Benfica-POR) e Geyse (Barcelona). Elas, inclusive, disputaram um jogo-treino nesta segunda-feira (26), contra o time masculino Sub-15 do Botafogo.

Favoritas

As atletas que estão na Granja Comary treinando com a Seleção pertencem, majoritariamente, a clubes europeus, que terminaram a temporada no final de março. No entanto, ainda não fazem parte do grupo, jogadores que atuam nos Estados Unidos e no Brasil, países que possuem campeonatos ainda em disputa.

Algumas jogadoras que atuam nessas ligas devem compor a lista final de Pia Sundhage. Entre elas estão Marta e Debinha, as duas principais referências técnicas da Seleção e que jogam no futebol americano. Além disso, talentos brasileiros como a lateral Tamires, a goleira Lelê e a atacante Bruna Zaneratto também devem estar na convocação.

Marta, inclusive, é um caso à parte. A seis vezes melhor do mundo ficou de fora das últimas partidas da Seleção devido a uma lesão no joelho. No entanto, a atacante conseguiu se recuperar e está à disposição de Pia para a Copa do Mundo.

Ausência

Figurinha carimbada do Brasil em Copas do Mundo, a atacante Cristiane deve ficar de fora do Mundial da Oceania. Apesar de ser um dos destaques do Santos - semifinalista do Brasileirão Feminino - a atacante não tem feito parte das últimas convocações de Pia Sundhage. A artilheira do Brasil no último Mundial não tem sido chamada para partidas desde o final das Olimpíadas de Tóquio, em 2021.

Próximo compromisso

Depois da convocação, a Seleção Feminina volta a se encontrar no dia 1 de julho, em Brasília. As 23 convocadas e três suplentes se apresentarão para a disputa do último amistoso antes da Copa do Mundo, que será realizado no domingo (2), no estádio Mané Garrincha, contra o Chile. No dia seguinte, a delegação embarca da capital nacional rumo à Austrália.