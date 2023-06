Copa do Mundo Feminina 2023: oito seleções são estreantes na competição; saiba quais

Falta menos de um mês para a Copa do Mundo Feminina 2023. Com a contagem regressiva para a estreia da Seleção Brasileira no Mundial que vai ser realizado na Austrália e Nova Zelândia, surgem curiosidades sobre as outras seleções que também aguardam para estrear, oito delas de forma inédita na competição.

São 32 seleções participantes, número recorde em uma Copa do Mundo Feminina, e 25% delas jogam pela primeira vez. Inclusive, uma delas é o primeiro rival do Brasil na competição, o Panamá.

Confira as seleções estreantes:

Panamá

As primeiras rivais do Brasil na competição, as norte-americanas fazem sua estreia em Mundiais, treinadas por Inácio Quintana que já fez elogios à técnica da Seleção Canarinha, Pia Sundhage.



Haiti

A seleção haitiana só disputou uma Copa do Mundo na história, em 1974, com a equipe masculina, e agora depois de 49 anos, retornam à competição pela primeira vez com as mulheres. Atualmente a seleção do país ocupa a 55ª colocação no ranking da Fifa e é treinado por Nicolas Delepine.



Marrocos

O país está evoluindo no futebol, e a presença feminina pela primeira vez em uma Copa do Mundo é prova disso. No Mundial masculino em 2022, os marroquinos fizeram uma ótima participação e agora passam a bola para as garotas. A equipe é comandada por Reynald Pedros, ex-técnico do Lyon.



Filipinas

As jogadoras filipinas representarão o país pela primeira vez em uma Copa do Mundo. Na 53ª posição no ranking da Fifa, a equipe chegou às semifinais da Copa Asiática da categoria em 2022.



Portugal

Com grande tradição no futebol masculino, as portuguesas vão jogar pela primeira vez em um Mundial este ano, com um grande desafio na fase de grupos: os Estados Unidos, atuais campeãs do mundo.



República da Irlanda

Com a meio-campista Katie McCabe, do Arsenal, como destaque, a Seleção da República da Irlanda faz sua estreia ocupando a 23ª posição no ranking da Fifa e treinada por Vera Pauw.

Vietnã

A Seleção Vietnamita faz companhia às Filipinas como asiáticas estreando no Mundial, e enfrentam o mesmo desafio que Portugal, no Grupo com as atuais campeãs dos Estados Unidos.



Zâmbia

Após uma boa campanha na Copa Africana das Nações Feminina 2022, terminando em terceiro lugar, a seleção africana tem a primeira participação em Mundial e pode surpreender com boas jogadoras em ação.