Convocada para a Copa do Mundo Feminina, goleira Bárbara decide sair das redes sociais

A goleira Bárbara, atleta do Flamengo, foi convocada pela técnica Pia Sundhage para representar a Seleção Brasileira em sua quinta Copa do Mundo. No entanto, ela adotou uma medida surpreendente ao decidir se afastar das redes sociais por tempo indeterminado. Sem revelar o motivo, Bárbara afirmou que sua assessoria estará disponível para atender os fãs durante esse período.

"Queria passar aqui para informar a todos sobre uma decisão pessoal que tomei. A partir de hoje, vou me afastar e não estarei no controle das minhas redes sociais por um tempo. Todas as postagens, comentários, curtidas, dúvidas e mensagens devem ser direcionadas diretamente por meio do direct, do link na minha Bio, por e-mail ou até mesmo pelo WhatsApp, que está disponível. Minha equipe estará pronta para oferecer a mesma atenção a todos vocês. Amo vocês e até breve", declarou a jogadora.

Antes de anunciar sua pausa nas redes sociais, a goleira compartilhou sua felicidade pela convocação por meio de uma postagem no Instagram.

"Sem palavras para agradecer mais uma oportunidade. Deus é maravilhoso o tempo todo", escreveu ela.

Nesta terça-feira (27), a técnica Pia Sundhage divulgou a lista das jogadoras convocadas para a Copa do Mundo Feminina 2023, que será realizada na Austrália e na Nova Zelândia. A relação conta com 23 nomes, incluindo 11 estreantes em Mundiais, além de três suplentes em caso de lesões. Apesar de sua experiência em Copas anteriores, a presença de Bárbara na lista foi uma das grandes surpresas, assim como a zagueira Mônica.