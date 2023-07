Mulher que viralizou na web após dançar com Neymar é demitida; vídeo

Nos últimos dias, viralizou o vídeo de uma mulher dançando com Neymar durante o show Tardezinha, do cantor Thiaguinho, que aconteceu no domingo (2). Ela é a esteticista Grazi Rodrigues que estava trabalhando no evento. O registro, que foi feito pelas câmeras dos celulares de quem assistia a cena, chamou a atenção dos internautas e também dos contratantes de Grazi.

A esteticista havia sido contratada para um trabalho temporário de limpeza no show, até que precisou entrar em uma das áreas reservadas às celebridades para recolher algumas garrafas e fazer a limpeza do local. Foi nesse momento que ela se deparou com Neymar.

De acordo com Grazi, o jogador percebeu que ela estava nervosa com sua presença e fez questão de se aproximar e tirar uma selfie. Porém, ela já sabia que era contra as regras do evento falar ou interagir com os famosos do evento. Em uma publicação no Instagram, ela escreveu: "Eu estava trabalhando, tinha regras a seguir, não podia incomodar os famosos ou algo do tipo".

Durante o evento, a supervisora de Grazi a chamou, pois já tinha visto as imagens circulando nas redes sociais. Ela foi dispensada antes mesmo de terminar seu turno. "Sim, fui dispensada minutos depois, depois de 10 horas trabalhadas, mas uma coisa é certa: eu dancei com o menino Ney!", disse.

A mulher também conta que conversou com o ator Thiago Gagliasso, irmão caçula de Bruno Gagliasso. "Outro que foi super simpático! Ria e brincava o tempo todo", revelou a esteticista.

"Na vida existem oportunidades que não voltam mais, e sim, eu aproveitei a minha oportunidade", concluiu.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)