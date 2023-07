'Sou mengão', diz Neymar ao autografar camisa de torcedora do Flamengo

No último domingo (2), Neymar foi flagrado autografando a camisa de uma pequena torcedora do Flamengo durante um show do seu amigo Thiaguinho, no Rio de Janeiro, e disse que também torce para o clube carioca. "Eu também sou mengão, tá?", declarou o atacante.

No vídeo, é possível ouvir o pai da menina, que é torcedor do Vasco, dizendo que quando Neymar voltasse da Europa, ele jogaria no time vascaíno. Ao ouvir isso, Neymar olhou para trás e brincou com a situação.

Neymar já declarou sua torcida ao Flamengo em outras ocasiões. Durante uma entrevista em janeiro deste ano, o atacante do Paris Saint-Germain revelou que a torcida que mais o impressionou em sua carreira foi a do rubo-negro.

No ano passado, durante uma transmissão ao vivo, ele também admitiu que torceu muito e ficou animado com a vitória do Flamengo na Libertadores de 2019 contra o River Plate. Quando o jogador Gabigol marcou o segundo gol, Neymar começou a gritar e se empolgou com a virada do jogo, chegando a dizer: "Caramba, acho que sou flamenguista".

Atualmente, Neymar está de férias no Brasil e deve permanecer no país por mais algumas semanas antes de retornar para começar a pré-temporada com seu clube, o Paris Saint-Germain. Recentemente, ele foi um dos modelos no lançamento da nova camisa do PSG, o que ajudou a tirar o foco dos rumores sobre sua possível saída do clube.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)