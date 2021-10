Advogado de Neymar sobre desejo do camisa 10 em jogar no Flamengo: 'Não é impossível'

A novela romântica entre Neymar e Flamengo ganhou mais um capítulo nesta semana. Depois de comemorar a conquista da Libertadores de 2019, o craque do PSG também já disse que gostaria de jogar um dia no clube do Rio de Janeiro, e ganhou o apoio do amigo e ex-cunhado Gabigol. Dessa vez, Bruno Motta, advogado do jogador, afirmou em entrevista no podcast 'Charla Podcast' que não vê como 'impossível' a vinda do camisa 10.

- Isso não é mistério, volta e meia ele (Neymar) dá umas indiretas, ele gosta. Recentemente teve a troca de mensagens aí com o Gabigol. Até brinquei com o Ney pai: 'Casa bonita em Mangaratiba, Ninho do Urubu do lado, liga para a prefeitura, pede autorização para pousar (o helicóptero) ali... Espaço tem'. Jogador quer disputar, quer estar na massa, não é impossível. O time do Flamengo hoje é um absurdo. Não vejo como impossível, não sei quando... Mas... - declarou Bruno Motta, que é torcedor do clube rubro-negro e já trabalhou como dirigente na Gávea no fim dos anos 90.

- O pai brinca, Mengão para lá, Mengão para cá. Ele (Neymar) vai jogar mais umas indiretas aí. Chega uma que é o que fala o coração. Por que não? Se depender de mim... - completou o advogado.

Recentemente, Neymar e Gabriel Barbosa agitaram torcedores do Flamengo ao interagirem no Twitter.



ACOMPANHE O DIÁLOGO



Neymar: Boa sorte



Gabigol: Esperando você



Neymar: Já pensou?



Gabigol: Hahahaha todo mundo já imagina.. Maraca lotado, semi de Liberta.. RJ pegando fogo, aquele clima.

Apesar do convite, o sonho é distante. Em maio, Neymar acertou sua renovação contratual com o Paris Saint-Germain até 2025 e não deve sair tão cedo do clube francês.