Bruna Biancardi vai para a maternidade dar luz à Mavie, sem Neymar

A influenciadora digital Bruna Biancardi está prestes a conhecer Mavie. A sua primeira filha, fruto do namoro com o jogador de futebol Neymar Jr, está quase para nascer. De acordo com o colunista Leo Dias, Bruna deu entrada na maternidade nesta quinta-feira (5), durante o período da tarde.

Ela está em uma maternidade de São Paulo, como informou o jornalista. Bruna já estaria em trabalho de parto após a bolsa romper.

A previsão é que Mavie venha ao mundo nas próximas horas desta quinta-feira ou na sexta-feira (6).

Porém, Neymar Jr ainda não está no Brasil. O jogador estava na Arábia Saudita, mas deve chegar em São Paulo nas próximas horas, para tentar chegar para o nascimento da filha. Vale lembrar, que uma viagem entre a Arábia Saudita e o Brasil pode durar cerca de 22 horas.

Gravidez

Neymar e Bruna fizeram o anúncio da gravidez em abril de 2023, nas redes sociais. Considerando este período como o início da gestação e seguindo os nove meses, a expectativa era que Mavie nascesse entre dezembro e janeiro de 2024. Ou seja, a influenciadora estaria atualmente com cerca de sete meses.