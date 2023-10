Neymar marca primeiro gol pelo Al-Hilal e time vence Nassaji Mazandara na Liga dos Campeões da Ásia

Neymar marcou, nesta terça-feira (3), o seu primeiro gol com a camisa do Al-Hilal e ajudou a equipe da Arábia Saudita a assegurar uma importante vitória por 3 a 0 sobre o Nassaji Mazandaran, do Irã. O embate ocorreu no Azadi Stadium, na capital iraniana de Teerã. Além de Ney, os responsáveis pelos gols foram Mitrovic e Al-Shehri.

Com esse triunfo, o Al-Hilal divide a liderança do Grupo D na Champions da Ásia, totalizando quatro pontos, mesma pontuação do Navbahor. Enquanto isso, o Nassaji Mazandaran se posiciona como terceiro colocado no grupo. O próximo desafio do Al-Hilal será no Campeonato Saudita, quando a equipe visitará o Al-Akhdoud no sábado (7).

O jogo

A partida teve início com o Al-Hilal demonstrando um forte domínio. Embora tenha tido um gol anulado nos primeiros minutos, os sauditas mantiveram a pressão e conseguiram abrir o placar aos 17 minutos com Mitrovic. Durante a primeira etapa, a intensidade da equipe diminuiu, apesar de ainda manterem o controle do jogo.

Os primeiros 45 minutos foram marcados por uma confusão generalizada. Após um intenso empurra-empurra entre os jogadores das duas equipes, Houshmand, do Nassaji Mazandaran, e Salman, do Al-Hilal, foram expulsos. Essa situação levou a um acréscimo de 13 minutos.

O Al-Hilal iniciou o segundo tempo com um ritmo mais intenso e foi recompensado por isso. Demonstrando sua qualidade, a equipe saudita conseguiu ampliar a vantagem na partida, primeiro com Neymar aos 13 minutos e, em seguida, com Al-Shehri aos 47. Neymar encerrou um jejum de gols que já durava quatro jogos.

Neymar enfim encerrou um jejum de quatro jogos (Divulgação/Twitter/@Alhilal_FC)

Apesar da clara superioridade do Al-Hilal ao longo do confronto, o jogo foi bastante truncado, com várias faltas e com os jogadores das duas equipes parando as jogadas.