Mãe de Neymar publica a primeira foto da neta Mavie

A mãe de Neymar Jr, a empresária Nadine Gonçalves, publicou hoje, 8, as primeiras fotos da neta Mavie, em seu Instagram. Confira os detalhes!

Nadine Gonçalves, empresária e mãe do jogador de futebol, Neymar, publicou um carrossel de fotos com a neta Mavie. Na legenda da publicação feita na tarde deste domingo, 8, escreveu: “Seja bem-vinda bebê! Que Deus possa conduzir os seus caminhos, te guardando e livrando-te de todo e qualquer mal. Que você possa sentir o nosso amor”, disse.

A primeira foto é ela está com a neta no colo, acompanhada do filho, já na segunda foto, ela segura a recém-nascida no colo. Já na terceira e última foto ela inclui uma foto do filho com a nora, a influenciadora Bruna Biancardi.

