Neymar mostra primeiro encontro entre Davi Lucca e Mavie: ‘maiores amores’

Na manhã deste sábado (7), Neymar compartilhou com os seguidores das redes sociais o momento em que Davi Lucca conheceu a irmã, Mavie. O primogênito, fruto do relacionamento do jogador com Carol Dantas, aparece segurando a irmã recém nascida, filha de Bruna Biancardi, no colo. O momento de carinho encantou os seguidores.

Por meio do Instagram, Neymar compartilhou vários cliques do momento em que foi visitar a filha Mavie na maternidade de São Paulo. Um desses momentos chamou atenção, pois mostra a reação de Davi a o segurar Mavie nos braços.

“Meus maiores amores", escreveu Neymar na publicação.

(Reprodução: Integram @Neymarjr)

Mavie nasceu na sexta-feira (06). Neymar não pode estar com Bruna Biancardi no momento do parto, pois estava com compromissos nos Emirados árabes. No entanto, assim que soube do nascimento, veio para o Brasil ficar ao lado de Bruna.