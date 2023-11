Morador liberou a entrada de assaltantes à casa da família de Bruna Biancardi; vídeo

Um vídeo registrado pela câmera de segurança da casa dos pais de Bruna Biancardi mostra o momento em que assaltantes chegam ao local, por volta das três da manhã. Segundo a polícia, os criminosos tiveram o acesso liberado por um dos moradores do condomínio. O caso ocorreu na madrugada desta terça-feira (7), em Cotia, São Paulo.

Bruna e a filha Mavie não estavam na residência quando a quadrilha invadiu o local. As duas passavam a noite em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, acompanhadas de Neymar.

Um vizinho da família, apontado pela polícia como o facilitador da entrada do grupo, foi preso pela Guarda Civil Metropolitana. De acordo com a corporação, o suspeito é usuário de drogas e teria negociado com os assaltantes para que eles pudessem acessar o condomínio.

A movimentação dos suspeitos causou estranhamento nos moradores do condomínio, que acionaram as autoridades. Com a chegada dos agentes, o imóvel foi cercado e o vizinho que facilitou a entrada foi detido.

Os outros três criminosos conseguiram fugir, levando objetos luxuosos que totalizam um prejuízo de aproximadamente 600 mil reais. O caso segue acompanhado pela polícia e foi registrado no 2º Distrito Policial de Cotia.

(*Juliana Maia, estagiária de jornalismo, sob supervisão da coordenadora de OLiberal.com, Heloá Canali)