Irmã de Neymar faz stories misterioso sobre o relacionamento do jogador com Bruna Biancardi

Rafaella Santos, irmã de Neymar, fez uma possível mensagem de indireta à influenciadora Bruna Biancardi, no contexto dos recentes rumores sobre o término do noivado entre ela e o seu irmão. Em suas redes sociais, Rafaella compartilhou uma postagem enigmática insinuando que ela sabia de algumas informações, mas que optou por não revelá-las. A mensagem foi acompanhada de um emoji suspirando. O stories feito por ela dizia: "Às vezes eu quero falar umas coisas, mas aí Deus toca em mim e fala: "não faz isso, não doida".







Segundo relatos, o relacionamento entre Neymar e Bruna teria sido abalado por constantes festas e encontros do jogador com outras mulheres, incluindo orgias em boates e eventos particulares em sua mansão, em Mangaratiba. A especulação sobre a separação ganhou força nos últimos dias. Com a postagem, Rafaella deixa insinuar, mesmo não cintando o casal, que poderia saber mais coisas sobre esse desentendimento.

Embora já tenham havido especulações anteriores sobre o término do noivado, desta vez, os indícios parecem mais evidentes, especialmente diante de uma alegada troca de farpas entre Neymar e Bruna Biancardi. Até o momento, a separação oficial não foi confirmada. Biancardi, inclusive, ainda se recupera do nascimento prematuro de sua filha, Mavie, fruto do relacionamento com Neymar.

Neymar e Bruna Biancardi anunciaram seu relacionamento em abril de 2022, embora se acredite que estavam juntos há mais tempo. Em agosto, terminaram o namoro, mas reataram em janeiro de 2023, enfrentando diversas controvérsias ao longo do ano.