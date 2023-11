Bia Haddad e Laura Pigossi disputam torneio de tênis em Brasília; veja mais

Nesta sexta-feira (10/11), terão início os playoffs da Billie Jean King Cup by Gainbridge, competição de tênis que será realizada no estacionamento da Arena BRB Mané Garrincha. A equipe feminina brasileira está pronta para enfrentar as atletas sul-coreanas.

Bia Haddad Maia, atualmente a 11ª no ranking da ATP, é um destaque brasileiro. Além dela, o time conta com as medalhistas pan-americanas Laura Pigossi, que conquistou vitórias tanto no individual quanto nas duplas, e Luísa Stefani, que triunfou nas duplas ao lado de Laura e também levou a prata nas duplas mistas.

Além delas, o time brasileiro inclui Ingrid Martins, Carolina Meligeni e as jovens promessas Isabeli Andreola e Paola Dalmônico, presentes para treinamentos. Ao longo da semana, as atletas se dedicaram intensamente aos treinos nas quadras do Iate Clube de Brasília, contando com o apoio fervoroso da torcida local. A nação vencedora deste confronto terá a oportunidade de disputar a etapa qualificadora da competição, programada para 2024.

Vale ressaltar que a equipe que não obtiver sucesso automaticamente será rebaixada e passará a competir na etapa Continental do torneio no próximo ano. Os sorteios dos jogos foram realizados nesta quinta-feira (9/11). Em caso de empate no placar geral, o desempate será decidido em confronto de de duplas, com Bia Haddad Maia e Luísa Stefani enfrentando Dayeon Back e Young Jeong.

Confira a programação dos jogos:

Sexta-feira - 10/11

Laura Pigossi x Sohyun Park

Bia Haddad Maia x Yenkwoo Ku

Sábado - 11/11

Bia Haddad Maia x Sohyun Park

Laura Pigossi x Yenkwoo Ku