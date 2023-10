Tenista brasileira Bia Haddad vence o WTA Finals Elite, na China

A brasileira Beatriz (Bia) Haddad venceu, neste domingo (29), a chinesa Qinwen Zheng e conquistou o WTA Finals Elite, na China. Mas o título não veio fácil. Bia precisou de quase três horas para despachar a oponente por 7/6 (13-11) e 7/6 (7-4).

A brasileira Beatriz (Bia) Haddad venceu, neste domingo (29), a chinesa Qinwen Zheng e conquistou o WTA Finals Elite, na China (Foto/STR/AFP)

A competição reuniu as melhores tenistas do ano que estão abaixo do top 8 do WTA. As informações são do Estadão. Bia Haddad leva o troféu para o Brasil após uma campanha invicta. Com o resultado, ela chega à 11.ª posição do ranking mundial com 700 pontos, apenas um degrau abaixo da sua melhor marca da carreira.