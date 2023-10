Tenista brasileira Bia Haddad conquista maior título da carreira e mira top 10

A brasileira Bia Haddad conquistou o maior título de sua carreira ao vencer o WTA Elite Trophy, na China, no último domingo (29). A tenista derrotou a chinesa Qinwen Zheng, por 2 sets a 0, parciais de 7/6 (13-11) e 7/6 (7-4).

Com a vitória, Bia subiu para a 11ª posição no ranking mundial. Em junho de 2023, a tenista alcançou a melhor posição de uma brasileira na história do ranking mundial, ocupando o décimo lugar. Após a conquista, ela falou sobre seus objetivos para o fim da temporada e do desejo de retornar ao top 10.

"Quero usar essa energia para recuperar o corpo, cuidar do físico e me preparar para 2024 da melhor forma. Meu primeiro objetivo é terminar o ano saudável e chegar no top 10", disse.

VEJA MAIS

"Eu estou feliz com a minha semana, especialmente com a minha mentalidade. Desde o primeiro jogo eu consegui sacar muito bem, devolver muito bem, coisas que eu não estava fazendo muito bem nas últimas semanas. O importante é sempre a gente estar melhorando e eu acho que nessa semana que consegui virar essa chave internamente que foi muito especial. Poder me dar mais uma chance", explicou Bia.

"A gente sempre tentou nosso melhor dentro das condições que a gente tinha. Eu estou muito feliz que a gente continua trabalhando muito duro e nos perdoamos nos momentos que a gente não conseguiu ter sucesso durante as últimas semanas. E a gente mereceu esse título", completou.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)