Brasileira Bia Haddad está na final de duplas e tenta vaga na semi individual do WTA Elite Trophy

A brasileira Bia Haddad mantém os 100% de aproveitamento no WTA Elite Trophy, torneio que reúne as melhores tenistas da temporada fora top 8 do raking e que é disputado na China. Bia Haddad e a russa Veronika Kundermetova, venceram nesta quinta-feira (25) a bielorrussa yana Sizikova e a georgina Oksana Kalashnikova, por 2 sets a 0, parciais de 6 x 0 e 6 x 3, conquistando a liderança da chave Lily. Agora a dupla aguarda as vencedoras da chave Bouganvillea.

Além da final em duplas, a brasileira Bia Haddad está disputa individual. Ela encara a francesa Caroline Garcia, nesta sexta-feira (26), valendo uma vaga na semifinal do WTA Elite Trophy. A partida está marcada para as 3h30 da madrugada.