Evento de capoeira, Muzenza Super Kids ocorre neste sábado (18), em Belém; conheça o projeto

A capoeira é dos esportes mais inclusivos e de tradição no Brasil. Neste sábado (18), em Belém, será realizada a segunda edição do Muzenza Super Kids. O evento é voltado para o público infantil que ama a modalidade.

O evento terá entrega e troca de graduações (corda) dos integrantes do Grupo de Capoeira Muzenza – Centro de Treinamento Contramestre San, que organiza o encontro, além de roda de capoeira, apresentações culturais e palestras abertas ao público. A entrada é gratuita.

Antes da realização do evento, o grupo do Centro de Treinamento Contramestre San fez meses de preparações para realizarem as apresentações. Segundo a organização, foram ministradas aulas e treinos para aprendizado dos movimentos, golpes, toques dos instrumentos e todas as técnicas necessárias para a graduação na capoeira na modalidade infantil.

Evento é voltado para o público infantil, mas é aberto ao público (Neyvicton Trindade/Divulgação)

Muzenza Super Kids

O projeto surgiu após o grupo perceber a necessidade de dar uma atenção especial ao público infantil que praticava a capoeira, já que este público possui suas especificidades, como as graduações são mais variadas. O objetivo é fomentar a modalidade e garantir a continuidade do esporte para as próximas gerações.

Crianças são a continuidade da modalidade (Neyvicton Trindade/Divulgação)

O grupo entende e destaca que "as crianças são a garantia de continuidade da tradição da capoeira, que irão levar adiante o legado de nosso patrimônio cultural imaterial, promovendo assim a divulgação e salvaguarda da cultura afrobrasileira, somados ao incentivo à prática de atividade física, que acarreta saúde física, mental, bem estar e qualidade de vida, que são de extrema importância como atividade no contraturno escolar das crianças".

O evento ocorre no próximo sábado (18), a partir das 17h, na sede do CT - Contramestre San, localizado na Rua São Jorge, 167, no bairro da Marambaia. A entrada é gratuita.