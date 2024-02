Projeto oferece aulas de capoeira gratuitas, em Belém

O projeto “Capoeira no Museu”, desenvolvido pela Universidade Federal do Pará (Ufpa), oferece aulas de capoeira gratuitas no Museu da UFPA, todos os sábados, às 9h, com vagas disponíveis para pessoas de todas as idades. As inscrições são realizadas diretamente no museu.

O projeto recebe alunos desde o público infantil, dos 3 aos 6 anos, ajudando na autonomia e no desenvolvimento das crianças, até o público idoso, com homens e mulheres com mais de 60 anos que desejam desenvolver a cognição, a coordenação motora e o equilíbrio corporal. As aulas são ministradas pelo professor de capoeira e museólogo Wanderson Amorim Costa e supervisionadas pelo mestre Marcão, do Grupo Capoeira Brasil.

“Não tem limitação física que possa impedir você de começar a praticar a capoeira, porque ela não é só trabalhar com a parte do corpo, ela trabalha muito com a mente, porque ela é música, é ritmo. Então a capoeira aborda todos os fatores que existem para você ter um bom desempenho na sua vida, por isso que ela tem essa riqueza maior”, explica mestre Marcão, que exerce a prática há 40 anos.

Valorização da cultura

Além de promover vantagens para a saúde corporal dos alunos, as aulas de capoeira também proporcionam um contato com a historicidade do espaço cultural, estimulando a valorização e difusão da cultura no estado. “Capoeira é saúde, é história, é conhecimento, prática, ancestralidade, então tudo isso tem dentro do museu”, afirma mestre Marcão.

O Projeto “Capoeira no Museu” existe desde 2016 e tem o objetivo de valorizar os saberes culturais e ancestrais que englobam a prática capoeirista. As aulas são ministradas pelo professor de Capoeira e museólogo Wanderson Amorim Costa, com a supervisão do mestre Marcão, do Grupo Capoeira Brasil, que busca, além de ensinar técnicas, também formar novos capoeiristas.

As rodas de capoeira do projeto são realizadas ao ar livre e possibilitam aos participantes uma melhora na qualidade de vida, por meio da execução de diversos movimentos voltados ao ataque e à defesa corporal. De acordo com o instrutor, entre os diversos benefícios proporcionados pela prática da capoeira, estão o estabelecimento do controle emocional, o desenvolvimento cognitivo, a melhoria da mobilidade física, o aperfeiçoamento do lado afetivo e o avanço da função motora.

Serviço:

Aulas de Capoeira no Museu da UFPA

Data: todos os sábados

Horário: a partir das 9h

Local: Jardim do Museu da UFPA – Av. José Malcher, 1192 – Nazaré

Inscrições: os interessados devem se direcionar ao Museu da UFPA, em um dos dias de aula, para realizar a inscrição presencialmente.