Corinthians empata com Atlético Mineiro em casa e cai uma posição no Campeonato Brasliero

O Corinthians empatou em casa com o Atlético Mineiro por 1 a 1, em partida válida pela 33° rodada do Campeonato Brasileiro. O paraguaio Romero abriu o placar para a equipe paulista aos 22 minutos do primeiro tempo, após cruzamento de Renato Augusto. Na segunda etapa, o atacante Paulinho empatou para o Galo e se isolou na artilharia do campeonato com 17 gols. Esse é o décimo empate do Corinthians em 17 jogos jogando na Neo Química Arena

Com esse resultado, o Atlético se mantém na sexta colocação do Brasileirão com 54 pontos. Na 14° posição, o Corinthians soma 41 pontos, quatro a mais que o primeiro colocado da zona de rebaixamento e se complica ainda mais na reta final do campeonato.

No dia 12 de novembro, a equipe paulista encara o Grêmio, no Rio Grande do Sul, buscando uma vitória para se distanciar do Z4. O Atlético enfrenta o Goiás na mesma data. Uma vitória aproxima os mineiros da zona de classificação direta para a fase de grupos da Libertadores de 2024.

Mais jogos

Na outra partida das 19h, o Santos derrotou o Goiás no estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia, e deu um passo importante para a permanência na série A do Campeonato Brasielro. Com o gol solitário de Julio Furch aos 41 minutos do segundo tempo, o Peixe respira no torneio e complica o Esmeraldino, que perdeu o confronto direto contra o rebaixamento e vai permanecer no Z-4 por mais uma rodada. A vitória santista leva a equipe aos 41 pontos, ocupando a 13ª colocação. O Goiás permanece na 18ª posição do Brasileirão, com 35 pontos.

Na próxima rodada, o Santos faz o clássico paulista contra o São Paulo na Vila Belmiro, no dia 12 de novembro, às 18h30. No mesmo dia e horário, o Goiás vai até Belo Horizonte enfrentar o Atlético Mineiro, na Arena MRV.