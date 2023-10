Corinthians vai à final com Palmeiras na Libertadores Feminina

Desclassificando o Inter por 1 a 1, o Corinthians garantiu a vaga para a final da Libertadores Feminina após vencer nos pênaltis por 4 a 3, no Estádio Pascual Guerrero, na Colômbia, na última quarta-feira (18). O primeiro tempo foi marcado com pressão do Internacional sob o Corinthians e, posteriormente, gols de Priscila e Vic Albuquerque.

Depois do intervalo, a técnica melhorou e resultou no empate entre os clubes. Gabi Portilho cruzou para Victoria Albuquerque cabecear e marcou 1 a 1. O Timão tentou virar o placar, mas não conseguiu.

Já o Palmeiras se classificou para a final com a vitória de 3 a 1 sobre o Atlético Nacional, também na noite de ontem (18), no Estádio Metropolitano de Techo, em Bogotá.

Final da Libertadores Feminina

A final da Libertadores Feminina (Conmebol) acontece neste sábado (21), às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Pascual Guerrero, na Colômbia. O jogo será o último do técnico Arthur Elias no comando do Timão.

O Palmeiras já é o atual campeão da competição e, se vencerem, ganham o segundo título consecutivo. Enquanto isso, as Brabas da Fiel venceram três vezes e tem chances de ganhar o tetra.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)