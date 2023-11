Otávio Henrique, jogador do Atlético-MG, faz festa particular com 4 mulheres mesmo sendo casado

O jogador de futebol Otávio Henrique do Clube Atlético Mineiro fez uma festa particular com quatro mulheres no interior de Minas Gerais, e teria traído a sua esposa, a influenciadora Bruna Fabris, diz o jornalista Leo Dias.

Além de Otávio, outros jogadores estariam na festa, que ocorreu na cidade de Lagoa Santa (MG) e a informação repassada ao jornalista veio de fontes que estavam no local.