Djokovic supera Sinner e conquista o 7° título da ATP Finals

Sete vezes Djokovic! Novak Djokovic alcançou mais um marco em sua carreira ao conquistar o sétimo título da ATP Finals no último domingo (19), em uma disputa contra o italiano Jannik Sinner, por 2 sets a 0, com duplo 6/3.

Com mais uma vitória, o tenista número 1 do mundo ultrapassa Roger Federer, maior vencedor da competição que coroa o melhor da temporada do circuito.

Na primeira fase, Sinner teve vantagem e quase foi campeão, mas fez sua pior partida em seguida e caiu diante do sérvio. Mesmo com a derrota, foi ovacionado pelos torcedores ao ser premiado com o troféu de vice-campeão.

“Muito especial. Uma das melhores temporadas que tive na minha vida, sem dúvida. Coroar isso com uma vitória sobre um herói da cidade, Jannik, que jogou um tênis incrível esta semana, é fenomenal”, disse o atleta, que venceu quatro dos cinco confrontos que fez contra o italiano.

Aos 36 anos, Djokovic é líder do ranking e também se consolida como maior campeão de Grand Slams, colecionando 24 títulos com as vitórias no Australian Open, Roland Garros e US Open. Nesta temporada, o sérvio só não conquistou o título de Wimbledon.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Mirelly Pires)