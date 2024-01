Novak Djokovic se irrita e confronta torcedor durante o Australian Open: 'Fala na minha cara'; vídeo

Durante sua partida contra o australiano Alexei Popyrin pela segunda rodada do Australian Open, Novak Djokovic confrontou um torcedor que o provocou. No início do quarto set, o número 1 do mundo interrompeu a partida para se dirigir ao homem na arquibancada, desafiando-o a falar "na sua cara" se fosse tão corajoso (assista abaixo).

“Se você é tão corajoso, venha aqui e fala na minha cara”, bradou Djokovic.

O torcedor, que parecia estar embriagado, proferiu várias frases para irritar Djokovic. O tenista sérvio, conhecido por sua determinação e foco, não hesitou em responder, destacando que, embora as pessoas tenham liberdade para se comportar como quiserem, há limites que não devem ser ultrapassados.

"As pessoas são livres para se comportar como quiserem, compram o ingresso, mas se você ultrapassar os limites, eu irei responder. [...] Talvez ele tenha tomado um copo a mais. Nunca parei um jogo para pedir ao árbitro que expulsasse um espectador, mas há limites", reclamou Djoko.

Djokovic venceu a partida por 3 sets a 1, com parciais de 6/3, 4/6, 7/6 e 6/3, avançando para a terceira rodada do torneio. Ele enfrentará o argentino Tomas Martin Etcheverry na próxima fase.