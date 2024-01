‘Estou dividido’, diz Djokovic sobre aposentadoria das quadras de tênis

O líder do ranking da ATP, e estrela do circuito, Novak Djokovic segue pensando em se aposentar das quadras de tênis, aos 36 anos. Às vésperas do Australian Open, o tenista admitiu que estaria pensando em encerrar a carreira, e o principal motivo seria a distância dos filhos.

“Para ser honesto, estou dividido. Sempre há uma parte de mim que é um garoto que simplesmente adora tênis e só entende de tênis, e esse garoto quer seguir adiante. Mas, por outro lado, sou pai de duas crianças, estou longe da minha família, e cada vez que viajo por um período prologando me parte o coração. Estou sempre pensando em quanto tempo deveria jogar. Vale a pena?”, disse o atleta em entrevista ao veículo “Sport Klub”.

“Ainda tenho fome, ainda quero competir, mas é um aspecto mais emocional. Qual é a prioridade? O tênis é minha prioridade há 30 anos, e não quero perder muitos momentos com os meus filhos”, completou.

No entanto, um dos motivos para o tenista continuar seriam as Olimpíadas de Paris, que seria um dos grandes objetivos do atleta este ano, apesar dele ter ressaltado que ainda não definiu um calendário após o Australian Open.

“Normalmente sei aonde quero ir, os objetivos. Sei que os objetivos são sempre os Grand Slams e os Jogos Olímpicos, mas, além disso, não tenho ideia de quais outros torneios vou jogar”, declarou.

Djokovic começa 2024 após uma temporada perfeita no ano passado, quando conquistou três dos quatro Grand Slams do ano e terminou líder do ranking. Ele defenderá o título do Australian Open, mas tem um obstáculo: o punho lesionado.